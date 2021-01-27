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Gündem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye rekor tazeledi
Gündem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye rekor tazeledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Türkiye'nin rüzgardan elektrik üretiminde son durumu paylaştı. Verileri duyuran Bakan Dönmez, "Türkiye'nin rüzgarına rekorlar dayanmıyor." mesajı verdi..

Yeniakit Publisher
2021-01-27 19:24:00 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye rekor tazeledi

Twitter'dan önemli bir paylaşımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'nin rüzgarına rekorlar dayanmıyor." dedi.

"170 bin 345 MWh'e ulaştı"

Rüzgardan elektrik üretiminde son verileri duyuran Bakan Fatih Dönmez, "24 Ocak'taki 167 bin MWh'lık günlük üretim rekorunun ardından, dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 MWh'e ulaştı." açıklamasını yaptı.

"ürkiye rüzgarıyla güçleniyor"

Bakan Fatih Dönmez, "Türkiye rüzgarıyla güçleniyor, yenilenebilir enerjisiyle tazeleniyor." ifadeleri kullandı.

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