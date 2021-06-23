Enerji sektörü Covid’e geçit vermedi

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Enerji ve Tıbbi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gazi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde ve milli politikalara tam destek veren Yeni Akit Gazetesi tarafından düzenlenen Enerji ve Madencilik Şurası'nda konuştu.

Bakan Dönmez, yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiği pandemi sürecinde birçok sektör derinden etkilenirken enerji sektörünün hız kesmeden büyüdüğüne vurgu yaptı.

Madencilikten elde edilen devlet hakkı gelirlerinin son 10 yılda düzenli bir artış içerisinde olduğunu belirten Bakan Dönmez, "2011’de 298 milyon TL olan devlet hakkı, 2019’da 1,670 milyar TL ile bugüne kadarki en yüksek seviyesini gördü" diye konuştu.

Dönmez, 2020 yılında koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya genelinde birçok sektörde büyük ölçüde daralmalar yaşandığını ancak madencilik sektörünün Kovid-19 salgınından en az etkilenen sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Madencilik sektörünün pandemi sürecinin getirdiği zorluklar karşısında bile gücünü koruyabildiğini aktaran Bakan Dönmez sözlerini şöyle noktaladı:

"2019’a göre maden ihracatımız, 2020 yılında yüzde 1 gerileyerek 4,27 milyar dolar oldu. Yine de bu yüzde 1’lik düşüşe rağmen, toplam ihracatımız içerisinde madenciliğin payı bir önceki yıla göre yüzde 2,39’dan yüzde 2,52’ye yükseldi.

Dönemin şartlarını düşündüğümüzde sektörün bu tür zorlu durumlar karşısında bile gücünü koruyabildiğini görüyoruz. Bu yılın ilk 5 ayındaki ihracat rakamımız ise 2,3 milyar oldu. Madencilik sektörümüzün toplam ihracatımız içerisindeki payı ise yüzde 2,5. Ancak toplam ihracatımızın yüzde 75’ini sağlayan 6 temel sektöre girdi sağlıyor.”