Enerji krizi: Yükselen enerji fiyatları AB'ye 1 trilyon dolara mal oldu! Dev ülkelerden ABD, Katar'dan ek üretim

Yükselen enerji fiyatları, Avrupa Birliği üyesi çoğu devletin Rusya'dan gaz ithalatını durdurmayı seçmesi ve daha pahalı kaynaklara yönelme zorunluluğuyla karşı karşıya kalması nedeniyle ekonomilerini durgunluğa sürükledi.

Bloomberg, enerji krizi karşısında kabaca bir trilyon dolar (940 milyar euro) harcadığını açıklayarak toplam rakamın "tam ölçekli bir krizin sadece başlangıcı" olduğunu vurguladı.

Bölgedeki dolu gaz depolama tesislerinin boşaltılmasının ardından, enerji arz güvenliğinin önümüzdeki kıştan sonra da sorun olarak kalması bekleniyor. AB ülkeleri, Rusya'dan hiçbir teslimat yapılmadan gelecek soğuk mevsim için gaz rezervlerini yeniden doldurmak zorunda kalacak, bu da tankerler için rekabeti kızıştırıyor.

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için daha fazla ithalat terminalinin devreye girmesiyle bile, krizin pençesini ancak 2026'da ABD veya Katar'dan ek üretim kapasitesi kullanılabilir hale geldiğinde gevşeteceği bildiriliyor. Aynı zamanda, LNG'yi enerjiye aç Asyalı alıcılardan diğer alıcılardan uzaklaştırmak için fiyatlar yüksek kalmalıdır.

Bloomberg'in aktardığına göre, Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'e göre olağanüstü hal yıllarca sürebilir.

S-RM danışmanlık şirketinin direktörü Martin Devenish ajansa, "Kurtarma paketleri, sübvansiyonlar gibi her şeyi eklediğinizde, gülünç derecede büyük bir para. Önümüzdeki yıl hükümetlerin bu krizi yönetmesi çok daha zor olacak." dedi.

Tüm zamanların en yüksek fiyatlarına rağmen, yaz aylarında depoları doldurma telaşı şimdiye kadarki arz sıkışıklığını yumuşattı. Ancak dondurucu havanın bölgenin enerji sistemine bu kış gerçek bir sınav vermesi bekleniyor.

Geçen ay, Almanya'nın enerji düzenleyicisi Federal Ağ Ajansı, Alman hane halklarının ve küçük işletmelerin ilk gaz tasarrufu testlerinde başarısız oldukları konusunda uyardı. Düzenleyici, önümüzdeki aylarda gaz sıkıntısı yaşamamak için tüketimde en az %20'lik bir azalmanın gerekli olduğunu kaydetti.