Teknoloji Enerji ihtiyacını GES ile sağlayacak 3 yıllık hayal sonunda gerçek oldu
Teknoloji

Enerji ihtiyacını GES ile sağlayacak 3 yıllık hayal sonunda gerçek oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Enerji ihtiyacını GES ile sağlayacak 3 yıllık hayal sonunda gerçek oldu

Ankara Üniversitesi, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Çaparkayı köyünde hayata geçirdiği 53,4 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali (GES) ile kampüslerinin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak.

Ankara Üniversitesi, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Çaparkayı köyünde hayata geçirdiği 53,4 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali (GES) ile kampüslerinin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın dört bir yanına yayılmış fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu ve hastanelere sahip Ankara Üniversitesinin, yaklaşık 1 yıl önce Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Çaparkayı köyünde inşaatına başlanan 53,4 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinde son aşamaya gelindi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rektör yardımcıları ve ilgili bazı yöneticilerle şantiyeyi ziyaret ederek, yakın zamanda üretime başlaması planlanan santral ile ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Ünüvar, burada yaptığı açıklamada, 3 yıl önce başlayan hayalin, bugün kurulan santral ile gerçeğe dönüştüğünü belirtti.

Bunun Ankara Üniversitesi için çok kıymetli bir yatırım olduğunu vurgulayan Ünüvar, "Sadece Ankara Üniversitesi için değil, aslında Türkiye için çok kıymetli bir yatırım. İnsanlık için de kıymetli bir yatırım." ifadesini kullandı.

Rektör Ünüvar, insanlığın günümüzde daima temiz enerjinin peşinde koştuğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Zira insanlık, fosil yakıtların dünya üzerindeki kirlilik yapıcı etkisinden kurtulmak istiyor ve güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından istifade etmek istiyor. Ankara Üniversitesi bu proje ile enerji ihtiyacını temiz enerjiden sağlamış olacak ve üniversitenin enerji maliyeti sıfırlanmış olacak.

Panellerin kurulumu tamamlandı. İnşallah çok yakında faaliyete geçecek. Bu güneş enerjisi santralini hem üniversitemize hem ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Çok gurur verici bir yatırım."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Girişim Elektrik Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Beril Harmanlı ise Ankara Üniversitesinin bu proje ile enerjisini yenilenebilir enerjiden sağlayan nadir üniversitelerden biri haline geldiğini, hatta bu ölçekte enerji sağlayan tek üniversite olduğunu vurguladı.

