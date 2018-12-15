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Enerji içeceğinin sağlığa etkisi

Toplumda yaklaşık 7 milyon kişiyi etkileyen ve yaşlılık hastalığı olan hipertansiyonun artık 20’li yaşlarda ortaya çıkmaya başladığına dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şükrü Aksoy, bunun en önemli sebebinin, gençlerde daha sık görülen aşırı tuz tüketimi, obezite ve aşırı stres olduğunu söyledi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:12
Enerji içeceğinin sağlığa etkisi

ENERJİ İÇECEĞİ SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLER Mİ?

Özellikle potasyum ve magnezyum yönünden fakir olan hatalı diyetlerin de hipertansiyonun erken yaşta ortaya çıkmasına sebep olduğunu belirten Doç. Dr. Aksoy  “Kahve ve çay da içerdikleri kafein gibi uyarıcı maddeler nedeniyle fazla tüketildiklerinde tansiyonu yükseltiyor. Ayrıca kafein içeren enerji içecekleri de tansiyonu yükseltiyor” dedi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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