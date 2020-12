Enerji Bakanlığı GES'le aydınlanacak! Lisanssız elektrik için tüm şartlar oluşturuldu

Ertuğrul Şahan Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlık kampüsünde kurulan güneş enerjisi santrali (GES) ve e-şarj istasyonlarının açılışını yaptı. Dönmez, bakanlıkta düzenlenen törende kampüse güneş enerjisi santrali (GES) kurulması için yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını söyledi.

Örnek proje

Diğer kurumlara örnek ve rol model olacak işleri kendilerinden başlayarak hayata geçirdiklerini aktaran Dönmez, “Önemli bir hamle daha yaptık ve GES projesi ile e-şarj istasyonlarının hizmete aldık” dedi. Dönmez, GES’in 999 kilovat kurulu güce sahip olduğu bilgisini vererek, “Santralimiz 7 binada 5 bin 29 metrekare çatı, 2 binada 165 metrekare cephe ve 353 metrekare otopark üstü olmak üzere toplam 5 bin 547 metrekarelik bir alana kuruldu. Çatı, cephe ve otopark alanında toplamda 2 bin 872 adet güneş paneli kullandık” diye konuştu. Yemekhane, otopark, K, L, M, N blokları, kreş, sağlık tesisi, misafirhane, ısı merkezi ve TEİAŞ binalarını artık güneş enerjisiyle aydınlatacaklarına dikkat çeken Dönmez, şöyle devam etti: “Yerli ve temiz enerji kaynağıyla elektriğimizi sağlayacağız. Yaklaşık 2 hafta önce kabulü yapılarak santralimizi devreye aldık. Bugüne kadar 118 bin kilovatsaat enerji ürettik. İnşallah kampüsümüzün yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 17’sini buradan karşılayacağız. Tabii mevsim şartlarını da göz önünde bulundurursak bu oran bahar ve yaz aylarında yüzde 25’lere kadar çıkacak.”

E- Şarj istasyonu da var

TEDAŞ binasının önündeki park alanına yapılan e-şarj istasyonlarını da kullanıma sunduklarını belirten Dönmez, “Açık otoparkımıza 2 adet 50 kilovat DC hızlı şarj ve 22 kilovat AC şarj istasyonu kurduk. Her iki şarj istasyonumuzun kablo çıkışları hem Avrupa ve ABD menşeli hem de Uzak Doğu menşeli araçları şarj edebilecek şekilde yapıldı. Dolayısıyla şarj istasyonumuz dünyada üretilen bütün elektrikli araçların kullanımına uygun olacak” şeklinde konuştu. Dönmez, 52 kilovatsaat bataryalı bir aracın 50 kilovat DC şarj istasyonunda yaklaşık 1.5 saatte, 22 kilovat AC şarj istasyonunda yaklaşık 2 saat 54 dakikada dolacağını dile getirdi. Kampüste daha fazla enerji verimliliği sağlamak için gerekli dönüşüm ve revizyon çalışmalarının sürdürüldüğüne de işaret etti. Dönmez, bakanlık kampüsünde yer alan A, B, C, D, E, F ve R bloklarında incelemelerin başarıyla tamamlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti: “A, B, C, D bloktaki asansörlerle birlikte kampüsümüzün sıcak su ve ısınma ihtiyacını karşılayan merkezimizde bulunan 4 adet eski ve verimsiz kazanı yeniledik. Enerji verimliliğini kampüsümüzün her noktasına taşıyacak bir altyapıyı inşa ediyoruz. A, B, C, D blok ofis tavan armatürleri, LED panel armatürlerle değiştirildi. A, B, C, D blokta tadilat yapılan ofislerde bulunan peteklerin ahşap kapamaları da ısı transferinin daha verimli olması için söküldü.”

Kritik çağrı

Bakanlık ve bağlı kuruluşların veri merkezlerini de tek noktada topladıklarının altını çizen Dönmez, şu ifadeleri kullandı: “Buradan tüm kamu kurumlarımıza, şirket- lerimize, sanayicilerimize, üni- versitelerimize, tarımsal faali- yette bulunan vatandaşlarımı- za, kendi elektriğini kendi üret- mek isteyen herkese buradan iyi bir haber veriyorum. Ayrıca bir çağrı- da bulunuyorum. Lisanssız elektrik üreti- mi için Türkiye’de bütün şartları oluştur- duk. Lisanssız üretim yapmak isteyen işletmelerimizin ya da vatandaşlarımızın lisans alma ya da şirket kurma zorunluluğunu kaldırdık. Böylece yatırımcılarımıza hızlı, bürokratik süreçlere takılmayan ve vergiden muaf bir statü kazandırmış olduk. Lisanssız enerji üretimiyle beraber dev bütçeli yatırımları tabana yaymaya başladık. Lisanssız elektrik kurulu gücünde ciddi bir ilerleme sağladık. Güneş enerjisinde lisanssız elektrik kurulu gücümüz 6 bin 184 megavatı geçti. Türkiye genelinde güneş enerjisine dayalı lisanssız üretim yapan toplam 7 bin 370 santralimiz mevcut. Bir kez daha bütün vatandaşlarımıza ‘Kendi elektriğini, kendin üret’ çağrısı yapıyoruz. Güneş enerjisiyle beraber ülkemiz kazansın istiyoruz. Türkiye’nin güneşi, Türkiye’nin enerjisi olsun istiyoruz.”