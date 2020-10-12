Enerji Bakanı'ndan Oruç Reis açıklaması
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Oruç Reis'le ilgili açıklama yaptı. Bakan Dönmez, 'Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız.' dedi.
Antalya Limanı'na bakım ve ikmal için 1 ay önce demirleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis, yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından hareket etti. Limandan ayrılıp, Konyaaltı sahili açığına demirleyen gemi son hazırlıklarını yaparken, sahilde spor yapan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez de Twitter hesabından "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız." açıklamasında bulundu.