Endüstriyel reklamcılar konteyner kent kurmak için seferber oldu

“Ülkemizin Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle kaybımız ve acımız çok büyük” diyen ARED Başkanı Şahin Acar, kampanya hakkında şöyle konuştu: “Hızla ihtiyaç sahibi bölgelere gönderilmesi için çadır projemizi ortaya koyarak üyelerimizden, müşterilerimizden, dostlarımızdan, yurt dışındaki paydaşlarımızdan bağışlar topladık, 8 Şubat 2023 tarihinde, AFAD koordinasyonunda Malatya’ya ilk parti çadırlarımızı sevk ettik ve kurduk. Aynı gün deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için ‘Konteyner Kentlerimizi Birlikte İnşa Edelim’ bağış kampanyamızı başlattık. Halihazırda bölgedeki depremden etkilenmiş vatandaşlarımıza daha uzun süreli bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla konteyner kent projemiz için bağış topluyoruz. Bir yandan konteynerlerimizin üretimi ve bölgeye sevki için hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz. İlk partinin içerisindeki 14 adet yaşam konteynerinin üretimi tamamlanarak AFAD koordinasyonuyla Hatay-Antakya Üçgedik Konteyner kent alanına ulaştırıldı. Depremzede meslektaşlarımızın işlerini eski günlerine döndürmelerine destek sağlayacak yeni projelerimiz üzerinde de çalışıyoruz ve çok yakında açıklayacağız.”

FESPA’dan ARED’e uluslararası destek

Şahin Acar, felaket günlerinde, bağış projesine koşulsuz ve tüm imkanlarıyla katkıda bulunan paydaşlara teşekkür ederken desteklerinin de kesintisiz olarak süreceğini vurguladı.

Her yıl ARED ile birlikte İstanbul’da düzenlenen Avrasya Bölgesi’nin en büyük baskı sektörü buluşması FESPA Eurasia fuarının ortağı FESPA da kampanyaya destekte bulundu. FESPA CEO'su Neil Felton, “Bu trajik felaketten etkilenen herkese içten taziyelerimizi sunuyoruz. ARED tarafından başlatılan proje, etkilenenlere hayati koruma sağlıyor ve FESPA, topluluk temelli çabalarını desteklemek için ARED ile çalışmaya devam edecek. Bu hayati çabaya katkıda bulunabileceğini hisseden uluslararası topluluğumuzdaki herkese teşekkür ediyoruz” dedi.



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