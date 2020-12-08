  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Endonezya’nın Kuzey Sumatra eyaletinde sel ve heyelanlarda ölü sayısı 8’e yükseldi
Aktüel

Endonezya’nın Kuzey Sumatra eyaletinde sel ve heyelanlarda ölü sayısı 8’e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 07:48:19 -
Endonezya’nın Kuzey Sumatra eyaletinde sel ve heyelanlarda ölü sayısı 8’e yükseldi

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Kuzey Sumatra eyaletinde sel ve heyelanlarda ölü sayısının 8’e yükseldiği bildirildi.

Kuzey Sumatra Valisi Edy Rahmayadi, yaptığı açıklamada, eyalet genelinde perşembe gününden bu yana etkili şiddetli yağışların, Deli Serdang, Medan, Binjai, Humbang Hasundutan, Tebing Tinggi ve Serdang Bedagai gibi bölge ve kentleri kapsayan 6 yerde sel ve toprak kaymalarına neden olduğunu belirtti.

Rahmayadi, kayıpları arama ve kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Medan Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Toto Mulyono da, Deli Serdang bölgesinde meydana gelen heyelanlarda iki kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Bu arada Afet Ajansı yetkilileri, 2 bin 773 evin su altında kaldığı bölgede tüm selzedelerin güvenli alanlara tahliye edildiğini ve yardım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasındaki yağmur sezonunda sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kısıtlama genelgesi!
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kısıtlama genelgesi!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, lokantaların hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 ile 00.00 arasında paket servis yapabilece..
HÜDA PAR'dan kritik çağrı: İmzalar geri çekilmeli
Gündem

HÜDA PAR'dan kritik çağrı: İmzalar geri çekilmeli

İstanbul Sözleşmesi'nin aile kurumuna zarar verdiğini belirten HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "İstanbul Sözleşmesine atılan imza geri ..
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması
Siyaset

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmesinde yaptığı konuşmada kendisine 'aday ol' çağrısında bulunan AK Partililere..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay