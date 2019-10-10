Endonezyalı bakana bıçaklı saldırı Endonezya'da Güvenlik Bakanı Wiranto, ülkenin Banten eyaletindeki Pandeglang kentinde bıçaklı saldırıya uğradı. Bakan Wiranto'nun saldırı sebebiyle yaralandığı bildirildi.

Endonezya Güvenlik Bakanı Wiranto, ülkenin Banten eyaletinde yer alan Pandeglang kentini ziyaret sırasında bıçaklı saldırganın saldırısına uğradı. Bakan Wiranto'nun saldırı sebebiyle yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Bakanın sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Bıçaklık saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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