Endonezyalı bakana bıçaklı saldırı
Endonezya'da Güvenlik Bakanı Wiranto, ülkenin Banten eyaletindeki Pandeglang kentinde bıçaklı saldırıya uğradı. Bakan Wiranto'nun saldırı sebebiyle yaralandığı bildirildi.10 Ekim 2019 Perşembe 10:31
Endonezya Güvenlik Bakanı Wiranto, ülkenin Banten eyaletinde yer alan Pandeglang kentini ziyaret sırasında bıçaklı saldırganın saldırısına uğradı.
Bakan Wiranto'nun saldırı sebebiyle yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Bakanın sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Bıçaklık saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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