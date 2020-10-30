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Aktüel Endonezya’da Macron'un İslam'ı hedef alan açıklamaları protesto edildi
Aktüel

Endonezya’da Macron'un İslam'ı hedef alan açıklamaları protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:18:57 -
Endonezya’da Macron'un İslam'ı hedef alan açıklamaları protesto edildi

CAKARTA (AA) - Endonezya’da, Fransa Cumhurbaşkanı Manuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına karşı iki farklı kentte gösteri düzenlendi.

Ülkenin Orta Cava eyaletindeki Yogyakarta kentiyle, Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Medan kentinde Fransız liderin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamalarına tepki amaçlı gösteri gerçekleştirildi.

Yogyakarta’da Ukhuwah Islamiyah Forumu (FUI) grubunun düzenlediği gösteriye katılan yüzlerce kişi, ''Dünyanın en büyük teröristi Fransa'', ''Fransa’ya boykot'' ve ''Macron İslam düşmanı'' yazılı pankartlar taşıyarak, Macron’a karşı sloganlar attı.

FUI Başkanı Syukri Fadholi burada yaptığı konuşmada, ''İslam’a hakaret eden ve Hazreti Muhammed’e yönelik karikatürlerin yeniden yayınlanmasına izin veren Macron’u kınıyoruz. Macron’un nefret içerikli söylemleri, sapkın düşünce içinde olduğu ve zihinsel sorun yaşadığının göstergesi.'' ifadelerini kullandı.

- Boykot çağrısı

Macron’un, din ve vicdan özgürlüğünü zedeleyen eylemleriyle Müslümanlardan özür dilemesi gerektiğini vurgulayan Fadholi, Fransız malları ve markalarının boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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