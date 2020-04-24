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Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle ilk iftar evlerde açıldı

2020-04-24 14:30:17 -
Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle ilk iftar evlerde açıldı

CAKARTA (AA) - Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkesi Endonezya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazanın ilk iftarı evlerde yapıldı.

Ülke genelinde ramazan coşkusuyla iftar vaktinde insan hareketliliğinin arttığı büyük kentlerdeki cami, cadde ve meydanlar, salgın yüzünden alınan tedbirler sebebiyle bu yıl sessizliğe büründü.

Ramazanı büyük sevinçle karşılayan Müslümanlar, ilk iftarı aileleriyle evlerinde açarken başkent Cakarta’da da cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.

Bu arada, ramazan boyunca tüm dini ibadetlerin evde yapılmasını tavsiye eden Din İşleri Bakanlığı, özel dernekler, kamu kurumları ve cami gibi yerlerde toplu iftar programlarının olmayacağını açıklamıştı.

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