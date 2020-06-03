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Dünya

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın Batı Nusa Tenggara eyaletinde 6 şiddetinde deprem meydana geldi. Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu'ndan yapılan açıklamaye göre; merkez üssü eyaletin kuzeyindeki Saringi Adası’nın 132 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin yerin 664 kilometre altında kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 20:02:00 -
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin kuzeyindeki Saringi Adası'nın 132 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin yerin 664 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Bölge civarındaki Bali ve Lombok adalarında da hissedilen depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi

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