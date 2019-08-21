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Endonezya'da 258 mahkum kaçtı

Endonezya'nın doğusundaki Batı Papua eyaletindeki protestolar sırasında ateşe verilen hapishaneden en az 258 mahkumun kaçtığı bildirildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:25
Endonezya'da 258 mahkum kaçtı

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletteki protestolarda Sorong bölgesinde547 tutuklunun bulunduğu bir hapishanenin ateşe verilmesiyle çıkan kargaşada, duvarın kırılması sonucu en az 258 mahkum firar etti.

Kargaşada, hapishanedeki bazı güvenlik güçlerinin yaralandığını açıklayan yetkililer, olay sonrası 5 mahkumun aileleri tarafından teslim edildiğini ve diğer firari mahkumları arama çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Hükümet, bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk etti

Batı Papua'da pazartesi günü gerçekleşen gösterilerde meclis binası, araç ve iş yerleri ateşe verilmiş, olası daha büyük katılımlı protestoya karşı hükümet, bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk etmişti.

Ülkede, hafta sonu düzenlenen bağımsızlık günü etkinliklerinde, Surabaya'da Papualı öğrencilerin sözlü ve fiziksel ırkçı saldırıya uğradığı iddia edilmişti. Kutlamalara katılmadığı belirtilen öğrencilerin ise gözaltına alınması eyalette tepkiyle karşılanmıştı.

1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesi, bu tarihten sonra Endonezya topraklarına katılmıştı.

Endonezya kontrolündeki Papua bölgesinde, ayrılıkçı silahlı gruplar tarafından bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:25
  1. Papua bölgesi
  2. Endonezya
  3. Sorong bölgesi
  4. Surabaya
  5. mahkum firarı
  6. Endonezya'nın doğusundaki Batı Papua eyaleti

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