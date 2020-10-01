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Aktüel Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler
Aktüel

Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:09:58 -
Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

CAKARTA/KUALA LUMPUR/TOKYO (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saate 4 bin 174 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 291 bin 182’ye yükseldi.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 116 artarak 10 bin 856’ya, iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 540 artarak 218 bin 487’ye ulaştı.

- Malezya'da 260 yeni vaka

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 260 artarak toplam 11 bin 484'e, aktif vakalar ise 1334'e yükseldi.

Bugün 47 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 10 bin 14'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle toplam 136 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadı.

Ülke genelinde günlük vaka artışlarının son günlerde 3 haneli rakamlarda gelişmesinin ardından Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, vatandaşlara mümkün olduğunca evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Öte yandan Sarawak eyalet yönetimi, Sabah eyaletinde Kovid-19 vakalarındaki yoğun artış nedeniyle bu eyaletten kara ve hava yolları seyahatlerini bir süreliğine yasaklama kararı aldı.

- Japonya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 1600'e yaklaşıyor

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 637 artarak 85 bin 47’ye çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği Japonya’da virüse bağlı can kaybı sayısı 1596’ya yükseldi.


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