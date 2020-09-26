  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler
Aktüel

Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-09-26 14:24:49 -
Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

CAKARTA/KUALA LUMPUR/TOKYO (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artıyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 494 artarak 271 bin 339’a yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 90 artışla 10 bin 308’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 207 artışla 199 bin 403’e ulaştı.

Denizcilik ve Yatırım İşleri Koordinasyon Bakanı Luhut Pandjaitan, son dönemde giderek artan günlük vaka sayılarına karşı, ülke genelinde vaka artış hızının kontrol altında olduğunu belirtti.

- Malezya'da 82 yeni vaka

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları 82 artışla 10 bin 769'a yükseldi.

Son 24 saatte 89 kişi sağlığına kavuştu, toplam iyileşen vaka sayısı 9 bin 785, aktif vakalar ise 851 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 133 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

- Japonya'da 634 yeni vaka

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı son 24 saatte 634 artarak 82 bin 517'ye çıktı.

Son bir günde 30 bin 120 kişiye virüs testi yapılırken, 156 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1560'a yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Mustafa Kemal’ kitabını 2 bin 500 TL’ye satmıştı…
Gündem

‘Mustafa Kemal’ kitabını 2 bin 500 TL’ye satmıştı… "Tokatçı Özdil" yine Kemalistlerin parasına göz dikti

Kemalistler üzerinden para kazanmanın “kitabını yazan” Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal isimli kitabını duygu sömürüsü yaparak fahiş fiyata satmı..
Sert tepki: Öcalan'ın taleplerini TBMM'ye sundular
Gündem

Sert tepki: Öcalan'ın taleplerini TBMM'ye sundular

MHP, CHP'nin terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın taleplerini kanun teklifi olarak TBMM'ye sunduğunu belirtti.

İmamoğlu'ndan yüzde 500'lük zam!
Gündem

İmamoğlu'ndan yüzde 500'lük zam! "Bu yasaya da hukuka da vicdana da aykırı"

Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren gazete bayileri, CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığını yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediy..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı