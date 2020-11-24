Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

KUALA LUMPUR (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 192 artışla 506 bin 302’ye çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 109 artarak 16 bin 111’e, iyileşenlerin sayısı 2 bin 927 artarak 425 bin 313’e yükseldi.

Başkent Cakarta’da salgınla mücadele kapsamında kafe, restoran ve iş yerlerinin belirli kapasitede hizmet vermesi gibi çeşitli kısıtlamalar 6 Aralık’a kadar uzatıldı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının Açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 2 bin 188 artışla toplam 58 bin 847'ye, aktif vaka sayısı 14 bin 353'e yükseldi.

Bugün 1673 kişi sağlığına kavuşurken, iyileşenlerin sayısı toplam 44 bin 153 oldu.

Son 24 saatte 4 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 341'e ulaştı.

Öte yandan Malezyalı cerrahi eldiven üretim şirketi Top Glove, 1889 çalışanının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine ülke genelindeki 28 fabrikasını geçici süreliğine kapatma kararı aldı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1228 artarak 136 bin 558’e, virüse bağlı can kaybı sayısı da 19 artışla 2 bin 28’e yükseldi.

Son bir günde 11 bin 669 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 345 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.



