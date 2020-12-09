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Aktüel Endonezya halkı yerel seçimler için sandık başında
Aktüel

Endonezya halkı yerel seçimler için sandık başında

Ülkede 100 milyondan fazla seçmen, yerel seçimlerde 9 eyalet valisi, 37 belediye ve 224 ilçe başkanlığı için oy kullanıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-09 04:52:59 -
Endonezya halkı yerel seçimler için sandık başında

CAKARTA (AA) - Endonezya halkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde dördüncü eş zamanlı yerel seçimler için oy kullanmaya başladı.

Ülke genelinde, 9 eyalet valisi, 37 belediye ve 224 ilçe başkanlığı için bölgelerde kurulan 298 bin 939 sandıkta oy verme işlemi yapılıyor.

Hükümetin resmi tatil ilan ettiği ve salgına karşı tedbirlerin sıkılaştırıldığı seçim gününde, yerel saatle sabah 07.00'de başlayan oy verme işlemi 13.00'e kadar sürecek.

Nüfus yoğunluğuna göre Batı Sumatra, Güney Kalimantan, Orta Kalimantan ve Jambi valilik seçiminde önemli bölgeler olarak ön plana çıkarken, Medan, Makassar, Depok, Surabaya, Balikpapan ve Manado gibi şehirlerde belediye seçiminde büyük kentler arasında yer alıyor.

Endonezya Seçim Komisyonu’nun (KPU) verilerine göre, 20 ulusal partinin yer aldığı seçimde, 100 milyon 359 bin 152 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Öte yandan yüzde 77,5’lik bir katılımın öngörüldüğü yerel seçimde, kayıtlara göre Endonezya Hizmet Partisi (Golkar) ve Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) gibi bazı büyük partiler çeşitli bölgelerdeki ilçe seçimlerinde yer almıyor.

- 34 eyaleti kapsayan eş zamanlı ilk yerel seçim 2027’de yapılacak

Endonezya'nın kuruluşundan bu yana ülkedeki eyaletlerin tamamını kapsayan genel yerel seçimler şu ana kadar yapılmadı. Ülke tarihinde birden fazla eyaletin dahil olduğu ilk eş zamanlı yerel seçimler, 9 eyaleti kapsayacak şekilde 2015 yılında gerçekleştirilmişti.

Başkent Cakarta’nın da dahil olduğu 7 eyaletin bulunduğu ikinci eş zamanlı yerel seçimler 2017’de, 17 eyaleti kapsayan yerel seçimler ise 2018’de düzenlenmişti.

Hükümet, 2015 yılında aldığı kararla ülke genelinde 34 eyaleti kapsayan ilk yerel seçimleri 2027 yılında yapmayı planlıyor.


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