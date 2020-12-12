Endonezya halkı, Kovid-19 salgınında yetersiz kaldığı görülen sağlık sisteminin iyileştirilmesini istiyor

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezyalılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yetersiz kalan sağlık sisteminin ileriye dönük iyileştirilmesini istiyor.

Salgının başlangıcından bu yana vaka ve can kaybı sayısında sürekli artışın yaşandığı Endonezya, Güneydoğu Asya’da virüs kaynaklı en yüksek vaka ve ölümün kaydedildiği ülkelerin başında yer alıyor.

Ülke genelinde hastanelerin kapasitesinin ve sağlık çalışanlarının yetersiz kaldığı konusunda hükümeti eleştiren halk, sağlık sektörüne daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirtiyor.

Seyahat acentası işleten 46 yaşındaki Amelia Saraswati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin, Kovid-19’a karşı mücadelesinde büyük kentlerin yanında özellikle yoksul bölgelerde yaşayan halkın ihtiyaçlarına da cevap verebilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hükümetin bazı yönlerden salgınla mücadelesinden memnun olduğunu söyleyen Saraswati, "Başkent Cakarta’da sağlık sistemi iyi durumda. Ancak kırsal bölgelerde virüse karşı sağlık tesislerinde eksiklik yaşanıyor. Bazı bölgelerde de sağlık çalışanlarının yanı sıra ilaç tedarikinde zorluklar yaşanıyor." dedi.

Saraswati, bu kapsamda, vaka artışının önüne geçmek ve uzun vadeli salgınla mücadelede dezavantajlı bölgelere daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

- "Yoksullar için aşının ücretsiz olmasını umuyorum"

Endonezya’da salgınla birlikte turizm sektörünün durma noktasına geldiğini aktaran Saraswati, yerli ve yabancı turizmi canlandırmak için hükümetin teşviklerini arttırması gerektiğini belirtti.

Saraswati, toplu aşılama başladığında özellikle yoksul kişiler için aşının ücretsiz temin edilmesini umduğunu söyledi.

Cakarta’da satış pazarlama uzmanı olan 40 yaşındaki Sherly Raynovita, "Hükümet, salgına karşı sağlık sistemi genelinde daha aktif hareket etmeli. Bölgedeki diğer bazı ülkelerin iyi bir sağlık sistemiyle Kovid-19’a karşı daha başarılı olduğu görülüyor." diye konuştu.

- "İhtiyaç sahiplerine öncelik verilmeli"

Cakarta dışında diğer bölgelerde sağlık sisteminin iyileştirilmesi konusunda bütçe ayrılması gerektiğini söyleyen Raynovita, "Yerel yönetimlerin iyi idare edilmesi gerekiyor. Diğer bölgelerde de büyük kentlerde olduğu gibi geniş kapasiteli sağlık tesisleri inşa edilmeli." ifadelerini kullandı.

Nüfusa göre halihazırda ülkeye ulaşan Kovid-19 aşılarının az olduğu konusunda eleştiride bulunan Raynovita, "Yetkililer, sağlık çalışanı gibi virüse yakalanma riski yüksek olanlara ek olarak maddi açıdan ihtiyaç sahiplerine öncelik vermeli. Daha sonra tüm toplum aşılanırsa iyi olur." şeklinde konuştu.

Endonezya’nın salgını kontrol etmede ve ekonomide istikrarı korumakta başarılı olduğunu savunan aşçı yardımcısı 29 yaşındaki Octamori Purwata ise hükümetin salgın tedbirlerinin diğer dünya ülkeleriyle aynı doğrultuda ilerlediğini ve toplum sağlığı için bunun gerekli olduğunu belirtti.

Salgında ülke genelinde sağlık sistemi ve personelinin artırılmasının bir ihtiyaç olduğunun görüldüğünü ifade eden Octamori, toplum sağlığı için de virüse yakalanma riski yüksek olan gruplara aşı programında öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.

- "Salgında seçim yapılmasını doğru bulmadım"

Octamori ayrıca, salgın döneminde 9 Aralık’taki yerel seçimlerin yapılmasını doğru bulmadığını belirterek, "Tüm vatandaşların kimlik bilgileri online olarak sisteme entegre edilmiş durumda. Vaka artışına karşı oy kullanma işlemi internet tabanlı yapılabilirdi." dedi.

Salgının başlangıcından bu yana geçen süreçte Endonezya’nın virüse karşı mücadelesinde ilerleme kaydettiği yorumunda bulunan restoran çalışanı Ganda Sasmita da potansiyel Kovid-19 aşılarının salgını kısa zamanda bitirmesini ümit ettiğini ifade etti.

Salgın ortasında yerel seçimlerin yapılmasını doğru bulmadığını söyleyen Sasmita, seçimin virüsün bulaşma olasılığını arttırdığını ve vaka artışı konusunda risk oluşturduğunu vurguladı.

Sasmita, uygulanan tedbir ve sağlık protokollerinin yanında vatandaş olarak salgına karşı hastanelerdeki imkanların geliştirilmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Terawan Agus Putranto, aşılama programı çerçevesinde 2022 yılına kadar aşılanması hedeflenen 107 milyon kişiden 32 milyonunun maliyetinin devlet tarafından karşılanacağını açıklamıştı.

Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech’den Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatını alan ve gelecek ay başına kadar 1,8 milyon doz daha teslim edilmesini bekleyen Endonezya’da, bu aşıların acil kullanım izni için Gıda ve İlaç Ajansının (BPOM) onayı bekleniyor.

Ülkede bugüne kadar 605 bin 243 kişi Kovid-19'a yakalanırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 511’e ulaştı, 496 bin 886 kişi iyileşti.