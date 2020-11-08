  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Biden'ı tebrik etti
Aktüel

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Biden'ı tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-11-08 07:45:33 -
Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Biden'ı tebrik etti

CAKARTA (AA) - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 3 Kasım'da yapılan seçimlerden ABD'nin 46. başkanı olarak çıkan Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik etti.

Widodo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''ABD'nin tarihi seçiminin kazananı Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ediyorum. Büyük değişim, demokrasiye verilen umudun yansımasıdır.'' ifadesini kullandı.

Widodo, Endonezya-ABD stratejik ortaklığını güçlendirmenin yanı sıra başta iki ülke halkının yararına ekonomi, demokrasi ve çok taraflılık konusundaki iş birliklerini ilerletme konusunda yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saadet Partisi'nin kongresiz il başkan değişikliğine tepkiler yağdı
Siyaset

Saadet Partisi'nin kongresiz il başkan değişikliğine tepkiler yağdı

Saadet Partisi'nde kongre gerçekleşmeden İstanbul İl Başkanlığında değişiklik yapıldı. İl başkanlığı görevini yürüten Abdullah Sevim'in yeri..
Türk medyasında ilk kez! FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna sızması canlı yayında deşifre edildi
Gündem

Türk medyasında ilk kez! FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna sızması canlı yayında deşifre edildi

15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde ve sonrasında Kanada, FETÖ'cülerin en çok kaçtığı ve teröristbaşı Gülen’in ikinci adresi olarak bilini..
Avrupa'dan 'Türkiye söz dinlemiyor' tehdidi!
Gündem

Avrupa'dan 'Türkiye söz dinlemiyor' tehdidi! "30 yıl daha giremeyecekler"

Avrupa, Türkiye'nin bağımsız hareket etmesinden rahatsız olduğunu her fırsatta dile getirmeye devam ederken tehditler de birbiri arkasında g..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay