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Aktüel Endonezya Denizcilik Bakanı Prabowo yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı
Aktüel

Endonezya Denizcilik Bakanı Prabowo yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 06:24:00 -
Endonezya Denizcilik Bakanı Prabowo yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı

CAKARTA (AA) - Endonezya Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanı Edhy Prabowo’nun yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Bakan Prabowo ve bazı aile üyeleri, sabah erken saatlerde yurt dışı seyahati dönüşünde başkent Cakarta’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havaalanı’nda Yolsuzlukla Mücadele Birimi (KPK) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KPK Başkan Yardımcısı Nurul Ghufron, yaptığı açıklamada, gözaltına alınan Prabowo’nun deniz ürünleri ihracatında yolsuzluğa karışmakla suçlandığını ifade etti.

Ghufron, Prabowo’ya yöneltilen suçlamalara ilişkin detaylı soruşturmanın KPK merkez binasında yürütüleceği bilgisini paylaştı.

Prabowo, geçen yıl düzenlenen başkanlık seçiminden sonra yeni kabinede Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

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