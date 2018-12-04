Ender Ünlü, Gündoğdu Adana Basketbol'da
Adana temsilcisi, başantrenör Ender Ünlü ile anlaştı04 Aralık 2018 Salı 13:51
ADANA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Gündoğdu Adana Basketbol'un yeni başantrenörü Ender Ünlü oldu.
Kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Olcay Orak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Adana ekibinin, başantrenörlük görevine Ender Ünlü'yü getirdiği belirtildi.
Açıklamada, "2016-2017 sezonunda takımımızın başantrenörlüğünü yapan Ender Ünlü ile yeniden anlaştık. Yuvana hoş geldin Ender Ünlü." ifadesi kullandı.
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