Ender Saraç'tan yağdan kilo verdiren tarif: Kilolara ağır darbe, kilolar son bulsun! Kilo vermek için yiyin

Dr. Ender Saraç, kilo vermek isteyenlerin önce karar verip, daha sonrasında tüketilen besinlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Diyet yaparken sağlıklı ve hızlı kilo vermenin yollarını anlatan Ender Saraç'tan yağ yakan buzlu sarımsak çayı tarifi...

Sabah'ta yer alan habere göre, alınan fazla kilolardan şikayetçi olanlar kilo vermenin yollarını araştırıyor. Yaz aylarında tüketilen besinler, yanlış yapılan uygulamalar kilo alımına neden oluyor. Peki kilo vermek isteyenler nelere dikkat etmeli? Yaz aylarında bağışıklığı güçlü tutmanın yolları nelerdir?

YAZIN SAĞLIKLI VE HIZLI KİLO VEREBİLMEK İÇİN;

* Öncelikle 2 öğün beslenmeye geçilmelidir

* Günde en az 2 litre su içilmeli

* Akşam yemeği çok geç yenmemeli

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* Tok karnına tatlı tüketilmemeli

* Şekerli içecekler, alkol, içerisine glikoz şurubu eklenmiş içecekler değil, sıfır kalorili, limonlu, naneli maden suyu içilmelidir

* Ev yapımı buzlu çaylar, şeftali, vişne belki biraz karpuz kavunla buzlu çay içilebilir.

Kilo vermek istiyorsanız önce karar vermeniz gerekiyor. Yazın havanın geç kararmasından dolayı insanlar ne kadar geç yediklerinin farkında olmayabiliyor. O yüzden 6- 6 buçuk gibi yemeği yemek, aralıklı oruç gibi 14-15 saat aç kalıp ondan sonra kahvaltı yapmak önemli. Kahvaltıda çok fazla karbonhidrat değil de tam tahıllı ekmekler, bol yeşillik, şekersiz buzlu çaylar, ceviz, zeytin, bol limon, belki bir tatlı kaşığı bal, sivribiber, C vitamini açısından maydanoz, doğal yumurta, az yağlı peynir çökelek gibi besinler tüketilebilir.

Günde 2 öğün beslenmek isteyenler sabah egzersiz yaptıktan sonra, 11- 1 buçuk gibi kahvaltı yapabilirler. Akşam yemeği de 6- 7 gibi yenebilir.

İşte Ender Saraç'ın yağdan kilo vermek isteyenler için önerdiği hızlı kilo verdiren yağ yakan buzlu sarımsak çayı tarifi...

ENDER SARAÇ'TAN YAĞ YAKAN BUZLU SARIMSAK ÇAYI TARİFİ!

MALZEMELER:

2 diş sarımsak

5-6 tane taze zencefil

1 buçuk çay kaşığı limon

YAPILIŞI:

Büyük bir kupa kadar suda parmak ucu kadar 5-6 tane taze zencefil 7 dakika kaynatılır. Kapatıldıktan sonra 2 diş sarımsak patlatılıp, çok ezilmeden suya atılır. Üstü kapatılıp 4-5 dakika da öyle demlenir. Sonra bunlar sıkılıp, süzülecek. İçerisine yarım tatlı kaşığına yakın, bir buçuk çay kaşığı kadar taze limon suyu koyulur. Bu soğutulacak ve soğutulduktan sonra içerisine biraz buz konulur. Ve buzlu çay olarak sabah- öğlen arası bir tane, öğlen- akşam arası bir bardak içilebilir.

Dondurmayı kornetiyle yemeyin. Kaşıkla yiyin. 2 top dondurmada yaklaşık 360 kalori var. Bir kornette de 330 kalori bulunuyor.