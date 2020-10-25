En yüksek internet hızına sahip ülkeler açıklandı

Ajans Press'in CEOWORLD verilerinden elde ettiği bilgilere göre dünyanın en yüksek internet hızına sahip ülkeler belli oldu. 207 ülkenin yer aldığı listede Türkiye, 102'nci sırada yer aldı.

Tayvan, 85.02 megabit indirme hızıyla en yüksek internet hızına sahip ülke oldu. Bu internet hızıyla yüksek çözünürlükteki bir filmin sadece 8 saniyede indirilebildiği belirtildi.

Tayvan'ı, sırasıyla 70,86 MB ile Singapur, 67,46 MB ile Jersey, 55.18 MB ile İsveç, 49.19 MB ile Danimarka, 42.77 MB ile Japonya, 41.69 MB ile Lüksemburg, 40.21 MB ile Hollanda, 38.85 MB ile İsviçre ve 38.73 MB ile San Marino takip etti.

İnternet hızında en geride kalan ülke ise 0.38 mb hızla Yemen oldu.