En yetkili isimden asgari ücret için son dakika açıklaması: Bu olursa ihtiyaç duyulmaz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son günlerde sıkça gündeme gelen asgari ücret konusuyla ilgili olarak, "Enflasyon düşüyor. Temmuz'da düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden düzenlemeye ihtiyaç duyulmaz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika asgari ücret zammı ile ilgili açıklama geldi. Bakan Bilgin "Enflasyon düşüyor. Temmuz'da düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden düzenlemeye ihtiyaç duyulmaz" dedi.
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