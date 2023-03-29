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Ekonomi En yetkili isimden asgari ücret için son dakika açıklaması: Bu olursa ihtiyaç duyulmaz
Ekonomi

En yetkili isimden asgari ücret için son dakika açıklaması: Bu olursa ihtiyaç duyulmaz

Yeniakit Publisher
2023-03-29 12:18:00 - 2023-03-29 12:22:20
En yetkili isimden asgari ücret için son dakika açıklaması: Bu olursa ihtiyaç duyulmaz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son günlerde sıkça gündeme gelen asgari ücret konusuyla ilgili olarak, "Enflasyon düşüyor. Temmuz'da düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden düzenlemeye ihtiyaç duyulmaz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika asgari ücret zammı ile ilgili açıklama geldi. Bakan Bilgin "Enflasyon düşüyor. Temmuz'da düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden düzenlemeye ihtiyaç duyulmaz" dedi.

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Yorumlar

Recep Karadereli

Asgari ücret en düşük memur maaşına endekslenmeli... Endüşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır.. Emekli Sistemi acil değişmeli.. İşçi memur vekil vb. Emeklisi değil tüm ayrıcalıklar kalkarak "emekli ' olmalı... Birey çalışırken eğitimi makamı od riski vb.göre daha çok kazanmalı birikimi ile farklı yaşamalı.. Emeklide bu kriterler kimsede yoktur. "Asgari ücret ve çalışılan yıl " ana kriter olmalı.. Maaşlarda farkı etkileyen unsurlar "dar gelirlilik kriterleri ve enflasyon " olmalıdır.

Zeynel

Sn bakan enflasyon düşme de değil tarım kredi sabit fiyat uyguluyor bir aylığına diğer marketlerin fiyatları uçuşta kiraları hiç sormayın zaten emekli ve asgari ücretliyi korumanız getekir
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