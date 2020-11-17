Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün meydana gelir. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcı olur. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks tarihleri, 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denilmektedir. İşte, konuya dair detaylar…

En uzun süren gece ne zaman yaşanacak?

Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelmektedir. Türkiye'nin de içinde yer aldığı Kuzey yarım kürede 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanmasının ardından 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacaktır. Bunların üzerine bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilmektedir. Dolayısıyla Güney yarım kürede en uzun gün, Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarım kürede gölgelerin en uzun olduğu gün olur. 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gece ise 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanır. En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da olur. En uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümü olarak belirtilir. Gündönümü, güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu andır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı durumdur.