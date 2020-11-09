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Medya En son FOX'un ahlaksız dizisinde oynamıştı... Hazal Erişkin'in yüzüne köpek saldırdı
Medya

En son FOX'un ahlaksız dizisinde oynamıştı... Hazal Erişkin'in yüzüne köpek saldırdı

FOX TV'nin 'ahlaksızlık' pompalayan dizisi 'Yasak Elma'da oynayan oyuncu Hazal Erişkin arkadaşının beslediği 8 aylık Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yüzü parçalanan Erişkin'e hastanede 30 dikiş atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:14:00 - 2020-11-09 12:18:04
En son FOX'un ahlaksız dizisinde oynamıştı... Hazal Erişkin'in yüzüne köpek saldırdı

En son  FOX TV’nin rezalet dizisi ‘Yasak Elma’da oynayan oyuncu Hazal Erişkin, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının evinde 8 aylık Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Yüzüne 30 dikiş atıldı

Köpekle oynarken bir anda saldırıya uğrayan Erişkin, köpeğinin yüzünü ısırmasıyla kanlar içinde kaldı. Acı içinde çığlık atan oyuncu, yakınlarının ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Erişkin’in yüzüne 30 dikiş atıldığı öğrenildi.

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