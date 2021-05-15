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Yaşam En sıcak 10 yıl
Yaşam

En sıcak 10 yıl

Dünyanın en sıcak 10 yılı 2011-2020 yıllarında kaydedilirken 2020 senesi, sanayileşme öncesine göre 1.2 derece daha sıcak geçti.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 10:43:00 -
En sıcak 10 yıl

2020, 1850-1900 yıllarına göre 1.2 santigrat derece daha sıcak geçti. 15 Mayıs “Dünya İklim Günü” vesilesiyle Dünya Meteoroloji Örgütü’nden (WMO) derlenen bilgilere göre küresel ısınma, okyanuslardaki ısınma ve iklim değişikliği, Kovid-19 nedeniyle yavaşlasa da hayatı tehdit etmeye devam ediyor.

2016 en sıcak yıl

Sanayileşme öncesi olarak kabul edilen 1850-1900 yıllarına oranla sıcaklığı 1,2 santigrat derece daha fazla olan 2020, küçük bir farkla 2016’nın ardından en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl özellikle kısıtlamaların küresel bazda uygulandığı nisanda atmosfere karbondioksit salınımı bir önceki yıla göre yüzde 17 azaldı ve 2006 seviyesine kadar düştü. Haziran 2020’de değerler neredeyse 2019 değerlerine yeniden ulaştı. Karbondioksitin 2019 seviyelerine ulaşması dünyanın gelecek 5 yılda 1900 öncesine göre 1,5 derece daha ısınma ihtimalini de kuvvetlendirdi.

Tarım ve sağlık krizi

Yine WMO verilerine göre dünya gelecek 5 yılda en az bir yılın sanayileşme öncesi dönemden 1,5 santigrat derece daha sıcak olma ihtimali yüzde 3 ile 24 arasında değişiyor. Ayrıca küresel ısınma sadece iklim krizine yol açmıyor, tarımdan sağlığa birçok alanda maliyetleri artırıp insan hayatını olumsuz etkiliyor.

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