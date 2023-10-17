En küçüğü bir haftalık… İşgal, Gazze Şeridi'nde her gün 100 çocuğu katlediyor!

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, işgal ordusunun 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik geniş çaplı bombardımanını başlatmasından bu yana her gün ortalama 100 çocuğun katledildiğini bildirdi.

Avrupa-Akdeniz Gözlemevi Pazartesi gecesi itibarıyla 1.046 Filistinli çocuğun katledildiğini belgelerken, halen 167 çocuğun işgal saldırılarında yıkılan konutların enkazı altında olduğuna dikkat çekti.

Gözlemevinin bugünkü son raporuna göre, işgalci rejimin yoğun saldırısı sonucu en az 1240'ı özel tıbbi müdahale gerektiren yaralar olmak üzere 3 bin 250 çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı.

Raporda, uluslararası hukuk ve insancıl hukuk kapsamında güvence altına alınan çocukların korunması hukukunun da açıkça ihlal edildiği belirtildi.

Gözlemevi, işgalin mevcut saldırısının başlangıcından bu yana Gazze'deki çocukların ciddi şekilde zarar gördüğünü ve Filistinlilere yönelik devam eden "toplu katliamın" ilk hedefi olarak ortaya çıktıklarını, hayatların kaybedildiğini, ailelerin parçalandığını ve çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler bıraktığını kaydetti.

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Parçalanmış çocuk kafaları, midelere ve minicik kalplere giren şarapnelleri gösteren yüzlerce fotoğraf ve video belgeleyen Gözlemevi, saldırı sonucu yıkılan binaların enkazı altında çocuk cesetlerinin parçalandığını kaydetti.

Nabila Nofal adlı çocuk, mevcut çatışmaların başladığı 7 Ekim'de doğduğu için Gazze Şeridi'nde ölen en küçük çocuk olarak kabul ediliyor. Nofal, yalnızca bir hafta sonra işgalin Gazze'ye düzenlediği bombardımanda vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla şehit oldu.

Filistinli Talat Ebu Laşin, Avrupa-Akdeniz Gözlemevi'ne yaptığı açıklamada, işgalin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentindeki evlerine düzenlediği baskında ailesinden 8'i uyuyan çocuk olmak üzere 16 kişinin katledildiğini söyledi.

Salah Al-Hayyat ise, eşi Heba ve üç çocuğunun yanı sıra 15 kişinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki aile evlerinde düzenlenen saldırıda şehit olduklarını bildirdi. Hayyat'ın, sadece 4 yaşındaki çocuğu saldırıdan sağ olarak kurtuldu.

Avrupa-Akdeniz Gözlemevi, aileler ve çocuklar üzerinde katliam ve yaralanmaların yanı sıra, temel ihtiyaçların işgal tarafından kesintiye uğratılmasının da ciddi etkilerinin olduğuna dikkat çekti.

Gözlemevi, yerleşim yerlerinin hedef altına alınmasının, Gazze nüfusunun yüzde 45'inden fazlasını oluşturan çocuklarda gece korkusu, halüsinasyon, aşırı panik, yoğun korku ve uykusuzluk gibi ciddi psikolojik sorunlar oluşturduğunu kaydetti.

Gözlemevi, Lahey Sözleşmesi'nin 25. maddesinde, kullanılan araç ne olursa olsun şehirlere, köylere, yerleşim yerlerine veya savunma olanağı bulunmayan binalara saldırı veya bombalama yasağının açıkça belirtildiğine dikkat çekerek, işgalin savaş suçu işlediğini vurguladı. (İLKHA)