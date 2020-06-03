“En kötü geride kaldı”

Mayıs ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre yüzde 40,9 düşüşle 9 milyar 964 milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 8,4 düşüşle 165 milyar 732 milyon dolara ulaştı.

31 ülkeye ihracat 129,8 milyon $ arttı

Türkiye küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen mayıs ayında 31 ülkeye ihracatını 129,8 milyon dolar artırmayı başardı. Bu 31 ülkenin 25’inde artış yüzde 10’un, 17’sinde ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. Bu ülkeler arasında, geçtiğimiz yılın mayıs ayına göre 44,4 milyon dolar ihracat artışıyla İsviçre, 39,1 milyon dolar ihracat artışıyla Azerbaycan ve 15,9 milyon dolar ihracat artışıyla Venezuela dikkat çekti. Mayıs ayının lideri, 1 milyar 203 milyon dolarlık ihracat ile otomotiv sektörü oldu.

Nisana göre yüzde 10,84 artış var

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mayıs ayı dış ticaret verileriyle ihracatta en kötünün geride kaldığını ve toparlanma dönemine girildiğini belirtti. Bakan Pekcan, Twitter hesabından paylaşımda, “Mayısta ihracatımız, Covid-19 etkisiyle dış talebin azalması, resmi tatiller nedeniyle çalışma günü eksikliği ve 2019’daki yüksek baz etkisiyle yıllık bazda düşüş göstermesine rağmen nisana göre yüzde 10,84 arttı” ifadesini kullandı. Pekcan, “Kademeli normalleşmeyle birlikte sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımlarımız ve desteklerimizin de etkisiyle ihracatımızın haziran ayından itibaren toparlanmaya devam etmesini bekliyoruz” dedi.

“Fevkalade fırsatlar barındırıyor”

TİM Başkanı İsmail Gülle ise “Normalleşme dönemi ve sonrasında, ihracatta beklentimiz ‘Normalin de ötesi’. Olağanüstü koşulların, fevkalade fırsatları barındırdığına inanıyoruz. Gerek salgın sürecinin yönetilmesi, gerekse salgın sonrasında ortaya çıkacak fırsatların öngörülmesi ve değerlendirilmesi anlamında birçok farklı çalışmaya imza attık. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, dış ticarette normalin ötesi için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki, salgının sona ermesinin ardından ihracatçılarımız yaşanan bu kaybı fazlasıyla telafi edecek, Türkiye’nin küresel ticaretin ‘güvenilir limanı’ olduğunun tescillenmesiyle yeni rekorlara imza atmayı kaldığı yerden sürdürecektir” açıklamasında bulundu.