"En iyi ve güzel futbolu Başakşehir oynuyor"





İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in yeni transferi Danijel Aleksic, turuncu-lacivertli takımdaki kaliteli oyuncularla oynamanın kendisi için büyük bir keyif olacağını söyledi.

Turuncu-lacivertli takım ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de üst düzey bir futbol oynandığının altını çizen Aleksic şöyle konuştu:

"Baktığınız zaman Türkiye Ligi'nde bence üst düzey bir futbol oynanıyor. Bu oynanan üst düzey futboldan dolayı, her hafta futbolseverler birkaç tane iyi güzel, kaliteli maç izleme şansına sahipler. Geçtiğimiz sezon birkaç röportajımda da bahsetmiştim, en iyi ve en güzel futbolu Başakşehir oynuyor. Başakşehir'de Edin Visca, Arda Turan ve Robinho gibi çok kaliteli isimler var. Onların yanında oynayacak olmak büyük bir keyif. Benim de onlardan öğrenecek şeylerim olduğunu düşünüyorum."



