En iyi ütü hangisi?



Bir ütüden esas beklentiniz ne olmalı? Bu sorunun cevabı kesinlikle buhar gücü. İyi buhar vermesi ve bunun karşılığında kırışıklıkları kolayca açabilme özelliği, seçimde en belirleyici olan. Reklamlarda en çok vurgulanan ‘taban kayganlığının’ ise bilinenin aksine çok önemi yok. Buhar gücü ne kadar fazla ve ütü ne kadar hafifse, taban da o kadar kaygan oluyor. Ütülerin fiyatları 30 liradan başlıyor, 500 liraya kadar çıkıyor.

KALABALIK AİLEYE BUHAR KAZANLI İYİ

Eğer ütülenmesi gereken çamaşır, haftada iki kere biriktirebileceğiniz kadar çoksa, buhar kazanlı ütü alın.



Sık aralıklarla, az çamaşır ütüleyenlerdenseniz, normal buharlı ütü yeter. Çünkü buhar kazanlının hem maliyeti yüksek, hem de pratik değildir.

Kararınız buhar kazanlıdan yanaysa, önce buhar gücü ve watt cinsinden enerji tüketimine bakmalısınız. 2 bin 400 W’lık bir ütü, kırışık açmak için yeterli. Normal ütülerde istenen enerji ise, 1600 W civarında.

Buhar gücü, bir püskürtmede uygulanan güce deniyor. Sabit buhar çıkışının en az 35 g/dk, şok buhar gücünün de en az 90 g/dk olması gerekiyor. Bazı ürünlerde bu rakam 150 g/dk’yı görüyor.

Keten, ipek ve jean gibi kumaşlarda, buhar gücüne ihtiyaç daha fazla. Ama dolabınızdaki ağırlık sentetik ürünlerdeyse, normal ütülerdeki buhar gücü, size yeter.

Buhar kazanlı ütüler, kırışıkların çözülmesinde hâlâ en etkili yöntem olarak görülüyor. Ancak fiyatları, normal ütülerinkinin iki-üç katı.. Buhar kazanı büyüdükçe fiyatı da büyümekte..

SERAMİK TABANLILARI SEÇİN

Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta, ütünün tabanı. Giysilerin üzerinde kolay hareket etme, ısıyı iyi iletme, parlama yaptırmama gibi özelliklere sahip olmalı.

Alüminyum taban, bir yılın ardından yapışkanlık yapıyor ve kumaşlarda kırışıklıklara sebep oluyor.

Yapışmaz teflon tabansa, yapışkanlığı engellediği için ütünün kıyafetler üzerinde kolayca kaymasını sağlıyor.

Paslanmaz çelik tabanın özelliği, ısıyı eşit şekilde dağıtması ve böylece ütüye ayrılan süreyi kısaltması. Ütünün tabanı çelikse, ütüleme sırasında fermuar ve düğmelere dikkat etmek gerekiyor. Çizilme ihtimali çok fazla.

En ideal olanları, seramik tabanlılar. Hem ütü kumaşta kolayca kayıyor, hem yapışmıyor, hem de hiç çizilmiyor.

Tabanlarda dikkat etmeniz gereken bir diğer özellik de, buhar veren gözenek sayısı. Bu sayı arttıkça, ütünün kırışıklıkları giderme işlevi de artıyor.

KENDİ KENDİNE KAPANMA

Ütü, sık sık ev kazalarına davetiye çıkaran bir cihaz. Tabii kusur genellikle cihazda değil dalgın kullanıcıda oluyor. Unutkanlar için en dikkat edilmesi gereken özellik, ütünün güvenliği. Acil bir durumda veya diğer hallerde açık unutulma olasılığı hep güçlü. Bu durumda bırakın ütülenen elbisenin yanmasını, yangınlara bile sebep olunabilir.

Modellerin neredeyse hepsinde, açık unutulduğunda ortalama 30 saniye sonra, dik konumdayken de beş dakika içinde otomatik kapanma özelliği var.

Alırken dikkat

Bazı ütülerin harcadığı enerji, işlevinden fazla olabilir. Normal ütülerde 2 bin W’u geçmemeye özen gösterin.

Kirece karşı sistem olması, özellikle ülkemizdeki musluk suyundaki kireç oranından ötürü oldukça önemli.

Anti-drip yani damlamayı önleyici ütüler, kumaşların lekelenmesine engel olur. Bu özelliğin olmasını tercin edin.



Pantolonlara çizgi atmak önemli. Bunu da ancak ‘şok buhar’ özelliğiyle sağlamak mümkün.

Kablosuz ütüler şu anda gelişme aşamasında. Bu tip aletlerle, ütünün tekrar ısınması gerektiği için işlem uzun sürebilir.



Seyahat ütüleri, fiyatı ve boyutu itibariyle oldukça çekici.. Ancak bu ütüler ‘az kullanım’ için tasarlanmış. Günlük ütü ihtiyacınızı giderebilmek için bu ütüleri almayın.

Kullanırken dikkat

Ütünün gövdesi, asla ev temizliğinde kullanılan deterjan ve çözücüler kullanılarak temizlenmemeli. Nemli ve yumuşak bir bez yeterli.

Buhar haznesini temizlemek için kireç çözücü kullanmamaya özen gösterin. İç yüzeye zarar verdiği gibi, aletin bunları kusmasına ve sızıntılara yol açıyor.

Kireç çözücü yılda en az bir, ayda en fazla bir defa kullanılmalı. Zamanla buhar çıkışında ve tankta birikim oluşuyor.

Kendi kendini temizleme özelliği çok önemli. Kendi kendine temizleme özelliği düğmeye basıp, güçlü bir buhar çıkışıyla temizlenmesini sağlıyor.

İçinde pislikler olan ve artık oluşumuna neden olabilecek suyu kesinlikle kullanmayın.

Ütüyü, tabanı aşağı gelecek şekilde pürüzlü yüzeylere koymamaya özen gösterin.

Her kullanımdan sonra su tankını boşaltın ve ütüyü birkaç saniye yatay tutarak kalan son su damlalarının da akmasını sağlayın.