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Kadın - Aile En hızlı öksürük kesici bitkisel kür! Karabiber çayı tarifi
Kadın - Aile

En hızlı öksürük kesici bitkisel kür! Karabiber çayı tarifi

Öksürük, esasında akciğerleri mekanik, kimyasal ve termal etkenlere karşı koruyan karmaşık refleks bir olaydır.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 12:16:00 - 2022-01-30 13:04:59
En hızlı öksürük kesici bitkisel kür! Karabiber çayı tarifi

Karabiber çayı antioksidan ve serbest radikalleri azaltıyor. Soğuk algınlığı, öksürük, solunum sıkıntısı ve ateş semptomlarında da rahatlama sağlıyor. Karabiber çayı, menstrüasyon sırasında ağrıyı hafifletiyor. Sindirim, iştah, gaz, ishal gibi sindirim sistemi problemlerini iyileştirmek için iyi bir yardımcıdır.

Karabiber çayı tarifi

Bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 2 yemek kaşığı bal ile bir fincanda karıştırılır. Üzerine kaynamış ve bir süre beklemiş sıcak su dökülür ve 15 dakika kadar üstü kapalı olarak demlendirdikten sonra süzülerek içilir. Balgamlı halde gelen öksürüğü geçirmek için ideal bir karışımdır.

Öksürüğe ne iyi gelir? 

Karabiber ve bal karışımının en büyük faydası tabi ki öksürük üzerinedir.

Baharattan daha fazlası: Kekik! 

Karabiber ve tuz! 

İnatçı öksürüklere derman: Ballı süt!

Öksürüğü badem ve portakal suyu ile yenin!

 

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