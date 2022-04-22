Mübarek cuma günü sıklıkla ‘En güzel Cuma mesajı’ konusu merak edilir. Bu mübarek günde sevdiklerinin Cumasını kutlamak isteyenler güncel güzel mesajları araştırıyor. İşte, en güzel Cuma mesajları…

En güzel cuma mesajları | Cuma günü için en güzel mesajlar | Cuma mesajları yeni

İnsanların güzelce hizmet ve sohbet etmesine en layık olan kimdir?” Hazreti Peygamber; “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi.”Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Sonra babandır” buyurdu. Ebu Hureyre (r.a.) Buhari Rabbim bizleri Ana babalarının rızasını alan hayırlı evlatlardan eylesin.

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı cumalar.

Ey Nefsim Şeytana Yem Olmak mı Yoksa Cennette Gül Olmak mı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

Huzurunuz ve umudunuz daim olsun. Hayırlı cumalar.

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün S.a.v sevgisini eksik etme. Hayırlı cumalar.

Yüce Rabbim! İmanımıza selamet, rızkımıza bereket, yuvamıza saadet, yurdumuza huzur ve sükunet ihsan et! Hayırlı cumalar...

Kalbi yumuşak, kelamı kibar, huzur veren, güler yüzlü insanları yolumuza yoldaş eyle Ya Rabbi. Hayırlı cumalar.

La ilahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafa'dır sözüm, ihlas-i şerif ile yıkadım yüzüm. Ayet-el kürsü için sen kabul eyle sözüm. Allah'ım cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah. Gönüller duada birleşince Cumalar güzelleşir. Hayırlı Cumalar

Bugün ettiğimiz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Hayırlı cumalar.

O'ndan başka asla bir sığınak da bulamazsın. Hayırlı cumalar.

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum'a 17,18) Hayırlı cumalar.

Bazı insanlar bazı insanlara şifadır. Allah şifamızı versin.