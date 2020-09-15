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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:51:29 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,37 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,23 ile "Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F." ve yüzde 2,04 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,073259 2,37
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032449 2,23
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 117,173276 2,04
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,093023 1,88
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,035299 1,88
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,489415 1,73
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,178157 1,52
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077965 1,33
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,963963 1,33
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046629 1,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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