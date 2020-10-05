En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,05 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,03 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,89 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|38,988507
|1,05
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,923721
|1,03
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044203
|0,89
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,083325
|0,73
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,517807
|0,58
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,053256
|0,56
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|14,673715
|0,55
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,321882
|0,52
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|8,981829
|0,51
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,058322
|0,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)