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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-27 15:12:31 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,39 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,08 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,96 ile "Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F." oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,075256 2,39
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 80,051236 2,08
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,033605 1,96
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,927826 1,56
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078079 1,48
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039933 1,46
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,781243 1,27
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,434805 1,27
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 121,022941 1,22
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,555398 1,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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