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Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-11 14:10:20 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,64 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,33 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,94 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 44,258647 4,64
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,136938 2,33
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,815204 1,94
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 70,976425 1,88
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,622615 1,85
ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 9,515000 1,62
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 15,965593 1,59
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,394613 1,59
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,364975 1,55
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,963072 1,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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