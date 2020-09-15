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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:56:42 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,25 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037974 1,26
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029305 1,25
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020347 1,25
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037479 1,21
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,057351 1,21
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,021920 0,96
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032371 0,96
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046044 0,93
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030829 0,90
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,066985 0,70

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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