En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,52 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,15 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve yüzde 1,10 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036727 1,52 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047837 1,15 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017863 1,10 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017693 1,08 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018964 1,08 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018602 1,04 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035979 1,03 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019106 1,00 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019242 0,99 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,076910 0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



