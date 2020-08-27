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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-27 15:13:21 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,02 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,04 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,83 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056283 2,02
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,086780 1,04
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036178 0,83
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028280 0,82
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019631 0,82
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,106444 0,78
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,122183 0,78
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,138421 0,77
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,064612 0,77
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,066072 0,77

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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