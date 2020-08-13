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Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:13:31 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,79 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 1,31 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,17 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018737 1,79
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,088132 1,31
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037002 1,17
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,063279 1,08
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080812 0,93
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046990 0,91
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,088108 0,89
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085971 0,87
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,067514 0,86
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,126757 0,85

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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