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Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-11 14:12:51 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,42 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,84 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043284 2,42
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030392 2,39
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028028 1,84
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019471 1,84
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025261 1,51
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,026583 1,50
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,084713 1,42
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,113537 1,40
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042704 1,30
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,120603 1,28

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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