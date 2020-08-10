En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,44 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 3,17 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054469 3,44 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019120 3,17 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036438 3,17 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027522 3,02 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,042262 2,98 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,083778 2,96 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029683 2,84 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019178 2,46 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,040655 2,46 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,020816 2,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

