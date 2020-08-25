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Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-25 15:19:22 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,26 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF”, yüzde 1,16 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,15 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,047395 -1,26
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040325 -1,16
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078884 -1,15
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,567591 -0,91
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027733 -0,87
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,226881 -0,74
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,884853 -0,67
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,806805 -0,60
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033227 -0,54
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,745757 -0,50

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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