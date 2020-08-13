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Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:09:21 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,72 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 2,92 ile "İş Portföy Altın Fonu" ve yüzde 2,84 ile "Deniz Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,411912 -4,72
İş Portföy Altın Fonu 0,049396 -2,92
Deniz Port. Altın Fonu 0,055002 -2,84
Ak Portföy Altın Fonu 0,101462 -2,83
TEB Portföy Altın Fonu 0,107473 -2,82
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,064061 -2,81
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,857581 -2,80
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,043454 -2,79
Fiba Portföy Altın Fonu 0,037733 -2,78
Garanti Portföy Altın Fonu 0,125785 -2,72

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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