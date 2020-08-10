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Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:13:44 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,18 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)”, yüzde 2,08 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,91 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,948210 -5,18
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,805213 -2,08
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,305527 -1,91
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 690,554671 -1,31
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,562691 -0,88
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,225523 -0,81
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025780 -0,80
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,027625 -0,77
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049015 -0,67
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,802288 -0,65

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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