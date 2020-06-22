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Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:51:55 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,13 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon”, yüzde 1,08 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,75 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,226823 -1,13
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,910860 -1,08
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,685742 -0,75
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,071262 -0,43
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,169909 -0,42
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,078419 -0,40
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,254133 -0,28
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,184515 -0,24
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 99,778308 -0,23
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,990746 -0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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