  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:44:40 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,48 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,02 ile "BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF" ve yüzde 0,01 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 4 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014664-0,48
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,064078-0,02
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,020085-0,01
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,051210-0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teknik Direktör istifa etti
Spor

Teknik Direktör istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, Giresunspor yenilgisinin ardından istifa etti.

Türkiye'ye olay teklif: Drone üretelim
Dünya

Türkiye'ye olay teklif: Drone üretelim

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Türkiye'ye flaş bir teklifte bulundu.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?
Spor

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekim tarihi merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimleri ..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay