En fazla kaybettiren BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,48 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,02 ile "BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF" ve yüzde 0,01 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 4 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014664
|-0,48
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,064078
|-0,02
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,020085
|-0,01
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,051210
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)