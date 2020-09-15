  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:56:32 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,17 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,13 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 0,12 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,017975 -0,17
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,068431 -0,13
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,112458 -0,12
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048648 -0,10
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084352 -0,10
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,045196 -0,08
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,127609 -0,08
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,128721 -0,07
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,087020 -0,07
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,089939 -0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular
Korona Virüs

Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular

Koronavirüse karşı aşı geliştiren firmalardan Sinovac Biotech şirketinin Genel Müdürü Helen Yang "Türkiye'de korona aşısı için klinik deneyl..
Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu
Ekonomi

Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu

Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, bir televizyon programında çıktığı yayında, haberi aldığı kaynaklarının sağlam olduğunu belirterek,..
Bayan öğretmenden canlı yayında skandal! MEB harekete geçti
Gündem

Bayan öğretmenden canlı yayında skandal! MEB harekete geçti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde internet üzerinden canlı ders verdiği sırada sigara içen öğretmen büyük tepki çekti. Konuyla ilgili açıklama..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı